Китай критикует новые антироссийские санкции США

29.08.2018 12:39



В Китае подвергли критике односторонние санкции, о чем заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин. Говоря о новых ограничениях Вашингтона против России, она высказала мнение, что эти меры не помогут решить проблемы международного уровня. Хуа Чуньин также отметила, что на России и Штатах лежит важнейшая ответственность, связанная с поддержанием мировой безопасности в мире. В этом плане Китай выражает надежду, что разногласия между странами получится урегулировать.