ОБСЕ призывает прекратить огонь на территории Донбасса

29.08.2018 11:42



Сотрудники миссии СММ ОБСЕ сообщили о том, что на территории Донбасса в ночь на среду, когда вступило в силу так называемое «школьное перемирие», произошло порядка 70 нарушений режима. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от первого заместителя главы миссии Александра Хуга.

В сообщении, опубликованном в пресс-службе миссии в Twitter, подчеркивается, что стороны должны выполнять обязательства, связанные с прекращением огня, чтобы защитить украинцев «по обе стороны линии соприкосновения».