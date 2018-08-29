В Анталье автобус с туристами из России попал в ДТП

29.08.2018 10:05



В турецкой Анталье произошло ДТП с автобусом, в котором ехали российские туристы. Как передает РИА Новости, информацию об этом также подтвердил представитель генерального консульства РФ в Анталье.

Как сообщали ранее местные СМИ, авария произошла примерно в пять утра в среду. По их информации, автобус, в котором ехало 25 россиян, направлялся в аэропорт. На трассе произошло столкновение с грузовым автомобилем, после чего автобус съехал с дороги. Сообщается об 11 раненых гражданах России.

Подробности случившегося и причины ДТП выясняются.