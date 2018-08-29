Армения запретила ввоз птицы и свинины из России

29.08.2018 09:01



Власти Армении решили ввести временный запрет на ввоз свинины и живой птицы из ряда российских регионов. Как передает Газета.ру, об этом сообщает национальная государственная служба безопасности пищевых продуктов Минсельхоза. Уточняется, что запрет вступает в действие, начиная с 28 августа. Эту меру было решено предпринять в связи с предотвращением проникновения в страну «птичьего» гриппа и африканской чумы свиней.