В Германии планируют восстановить Берлинскую стену

29.08.2018 08:38



В столице Германии планируют восстановить знаменитую Берлинскую стену, которая в период с 1961 по 1989 год разделяла ФРГ и ГДР. Однако, как уточняет Associated Press, речь идет только о небольшом фрагменте, который будет воссоздан в качестве арт-проекта. Увидеть его можно будет, начиная с середины октября и в течение четырех недель. Как заявляют авторы идеи, целью проекта является демонстрация «путешествия» в другую страну. Если говорить о духовной составляющей, то посетители выставки, согласно замыслу проекта, должны понять, «что значит терять чувство свободы».