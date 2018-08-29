Порошенко заявил, что Россия уже «вмешивается» в выборы на Украине и сеет уныние среди граждан

29.08.2018 07:59



Украинский президент сделал заявление, выдвинув очередные обвинения против Москвы. Как передает РИА Новости, он убежден, что Россия уже начала активно влиять на выборы на Украине. В соответствующем заявлении пресс-службы сказано, что вмешательство происходит через социальные сети. Петр Порошенко подчеркивает, что «Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора».