Чехия отказывается принимать мигрантов из-за украинцев

29.08.2018 07:36



Чехия больше не будет принимать мигрантов, которые приезжают в Европейский союз из африканских стран. Такое заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш перед своей поездкой в Италию на встречу, посвященную миграционной политике, пишет РБК. По его словам, Чехия отказывается от принятия мигрантов, так как страна принимает слишком много украинских граждан. Так, согласно договору, заключенному с Украиной, в рамках специальной социальной программы порядка 20 тыс. украинцев смогут получить разрешение на трудоустройство в Чехии.