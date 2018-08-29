Более 50% родителей испытывают финансовые трудности при подготовке ребенка к школе

29.08.2018 07:00



Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос населения России, в соответствии с которым более 50% родителей испытывают финансовые трудности при подготовке ребенка к новому учебному году, пишет ТАСС. Так, более 50% опрошенных признались, что испытывают финансовые проблемы при подготовке к 1 сентября, но эти затраты считаются посильными. А около 20% респондентов заявили, что им приходится откладывать денежные средства, чтобы купить ребенку все необходимое к школе.