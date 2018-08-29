«Белые каски» привезли химоружие для инсценировки атаки правительственных сил

29.08.2018 06:38



В город Саракиб в провинции Идлиб в Сирии доставлено химическое оружие. Об этом рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, химоружие доставили члены неправительственной гуманитарной организации «Белые каски». Они собираются использовать эти отравляющие вещества во время запланированной инсценировки применения химоружия правительственными силами Сирии, сообщает РБК.