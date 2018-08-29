Иностранные СМИ объяснили большую популярность Владимира Путина на Западе

29.08.2018 06:06



Как сообщает австрийское издание Der Standard, можно выделить три фактора, объясняющие высокую популярность лидера России Владимира Путина у западных граждан, пишет РИА Новости. Так, российский президент является приверженцем традиционных ценностей, прежде всего в представлениях о мужественности и в семейных традициях. Владимир Путин имеет свое собственное мнение, в основном, противоположное мнению западных политиков как в военной, так и социально-экономической сферах. И в третьих, глава России располагает к себе своими личными качествами: скромностью, самоиронией и хорошим чувством юмора.