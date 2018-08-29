В Госдуме ответили на заявление о подготовленных Украиной "сюрпризах" для России на ГА ООН
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что со стороны Украины можно ожидать любых провокационных заявлений, во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Так депутат прокомментировал в беседе с RT заявление о "неприятных сюрпризах" анонсируемых для России постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.
Ранее Ельченко рассказал о том, что Украина представит проекты резолюций по Крыму и Донбассу для рассмотрения на ГА ООН. По его словам, они станут весьма "неприятным сюрпризом" для российской стороны.
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