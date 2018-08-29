В Госдуме ответили на заявление о подготовленных Украиной "сюрпризах" для России на ГА ООН

29.08.2018 05:24



Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что со стороны Украины можно ожидать любых провокационных заявлений, во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Так депутат прокомментировал в беседе с RT заявление о "неприятных сюрпризах" анонсируемых для России постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.

Ранее Ельченко рассказал о том, что Украина представит проекты резолюций по Крыму и Донбассу для рассмотрения на ГА ООН. По его словам, они станут весьма "неприятным сюрпризом" для российской стороны.