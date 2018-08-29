29.08.2018 05:10



На российской военной базе в Южной Осетии объявлена учебная тревога. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от руководителя пресс-службы ЮВО (Южный военный округ) Вадима Астафьева. По его словам, речь идет о 58-й общевойсковой армии ЮВО, которая была поднята по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности.

Астафьев также проинформировал, что всего в учениях будут принимать участие около полутора тысяч военных и 400 единиц боевой техники. Планируется, что проверка боевой готовности будет продолжаться до конца текущей недели.