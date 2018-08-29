Вашингтон планирует развернуть на севере Сирии систему ПРО
США в ближайшее время развернут в северной Сирии систему ПРО (противоракетная оборона). Как передает РИА Новости, об этом пишет Yeni Safak. Издание ссылается на информацию, озвученную экс-командующим военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файезом Аль-Эсмером.
Газета также информирует, что Штаты уже установили три радиолокационные системы в нескольких районах Сирии. Речь идет о Таль Байдаре, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррине. Кроме этого, американцы развернули 13 портативных и стационарных радарных систем, предназначенных для наблюдения и разведки.
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А разве США разрешение получили от Башара Асада, если нет, то это незаконно и будет уничтожено.