Вашингтон планирует развернуть на севере Сирии систему ПРО

29.08.2018 04:59



США в ближайшее время развернут в северной Сирии систему ПРО (противоракетная оборона). Как передает РИА Новости, об этом пишет Yeni Safak. Издание ссылается на информацию, озвученную экс-командующим военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файезом Аль-Эсмером.

Газета также информирует, что Штаты уже установили три радиолокационные системы в нескольких районах Сирии. Речь идет о Таль Байдаре, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррине. Кроме этого, американцы развернули 13 портативных и стационарных радарных систем, предназначенных для наблюдения и разведки.