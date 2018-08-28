Международные правозащитники пожаловались Путину на Кадырова
28.08.2018 23:23
Представители международных правозащитных организаций Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили свое беспокойство из-за слов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о приравнивании правозащитников к террористам, пишет Интрефакс. Члены организаций просят Владимира Путина осудить высказывания главы Чечни.
Написать комментарий