Являются ли молочные продукты полезными для «улучшения здоровья сердца»?

28.08.2018 22:47



В течение многих лет диетологи предупреждали о том, чтобы минимизировать количество молочных продуктов в рационе, особенно молочных продуктов с высоким содержанием жира. Но новые исследования, в которых принимали участие 24 000 взрослых, показывают, что продукты из молока не представляют собой тяжелые риски для здоровья, предложенные в ходе предыдущих исследований, и, возможно, эти старые предупреждения следует смягчить, пишет HealthDay.

Исследование показало, что потребление всех видов молочных продуктов было связано с уменьшением риска смерти в течение периода исследования на 2%. Более высокое потребление сыра, в частности, было связано с 8% уменьшением риска смерти. Молочные продукты были особенно полезны для здоровья кровообращения, связанного с мозгом. Согласно полученным результатам, потребление всех видов молочных продуктов было связано с 4% уменьшением риска смерти от инсульта и других «цереброваскулярных» заболеваний. Тем не менее, исследователи обнаружили , что высокое потребление молока само по себе было связано с 4% увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«В свете защитных эффектов молочных продуктов должностные лица общественного здравоохранения должны пересмотреть руководящие принципы по потреблению молочных продуктов», - заключил ведущий автор исследования Мацей Банах, который является профессором отдела гипертонии в Медицинском университете Лодзи, в Польше. «Однако, учитывая доказательства того, что молоко увеличивает риск сердечных заболеваний, желательно сократить его употребление или употреблять обезжиренное молоко».