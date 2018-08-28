Импичмент Трампу поддерживает почти половина американцев

28.08.2018 22:04



Фото: metro.us

Почти половина американцев высказались за импичмент президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщает Life.ru.

Это подтверждают результаты опроса, который был проведен накануне изданием Axios и компанией SurveyMonkey. В опросе приняли участие свыше 5000 американцев старше восемнадцати лет.

В частности, 44 процента респондентов заявили, что необходимо начать процедуру импичмента президента.

При этом 79 процента ответивших «за» - сторонники Демократической партии Соединенных Штатов, а число американцев, которые выступили против данного процесса, не указано.