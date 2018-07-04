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ИЗМИР

Отношения между Молдавией и Россией на некоторых уровнях «хуже некуда»

04.07.2018 04:07
Отношения между Молдавией и Россией на некоторых уровнях «хуже некуда»

Отношения Молдавии и России в некоторых моментах  находятся на низком уровне и не могут стать хуже, потому что хуже уже некуда, считает молдавский президент Игорь Додон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в основном плохие отношения на межпарламентском уровне, поэтому  ситуация может измениться только после парламентских выборов в Молдавии. В тоже время президентские и региональные отношения между странами хорошие.

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