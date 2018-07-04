Отношения между Молдавией и Россией на некоторых уровнях «хуже некуда»

04.07.2018 04:07



Отношения Молдавии и России в некоторых моментах находятся на низком уровне и не могут стать хуже, потому что хуже уже некуда, считает молдавский президент Игорь Додон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в основном плохие отношения на межпарламентском уровне, поэтому ситуация может измениться только после парламентских выборов в Молдавии. В тоже время президентские и региональные отношения между странами хорошие.