Президент России утвердил закон о создании новой системы финансирования жилищного строительства

04.07.2018 03:01



Закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, утвержденный Государственной думой и Совфедом, подписал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. Закон должен усилить защиту прав дольщиков.

Согласно документу, с 1 июля 2018 года применение застройщиками эскроу-счетов будет являться добровольным, а 1 июля 2019 года станет обязательным.