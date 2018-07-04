Сборная Англии в матче 1/8 финала ЧМ переиграла команду Колумбии

04.07.2018 01:33



Фото: ФИФА

Сборная Англии в матче 1/8 финала ЧМ обыграла по пенальти команду Колумбии. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1). В серии пенальти сильнее оказались английские спортсмены (4:3).

Таким образом, сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на ЧМ, пишет championat.com. Матч Колумбия - Англия состоялся на московском стадионе "Спартак".

В 1/4 финала англичане сыграют со Швецией.