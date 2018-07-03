Шарапова уступила Дьяченко в первом круге Уимблдона

03.07.2018 23:49



Фото: ТАСС

Теннисистка Виталия Дьяченко (Россия) обыграла свою соотечественницу Марию Шарапову в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема - Уимблдоне, который сейчас проходит в британской столице, передает RT на русском.

Встреча окончилась со счётом: 6:7, 7:6, 6:4. Поединок длился три часа и семь минут.

За выход в 3-й круг 27-летняя Дьяченко поспорит с Софьей Кенин (американская теннисистка российского происхождения), представляющей Соединенные Штаты.