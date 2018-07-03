Шарапова уступила Дьяченко в первом круге Уимблдона
03.07.2018 23:49
Фото: ТАСС
Теннисистка Виталия Дьяченко (Россия) обыграла свою соотечественницу Марию Шарапову в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема - Уимблдоне, который сейчас проходит в британской столице, передает RT на русском.
Встреча окончилась со счётом: 6:7, 7:6, 6:4. Поединок длился три часа и семь минут.
За выход в 3-й круг 27-летняя Дьяченко поспорит с Софьей Кенин (американская теннисистка российского происхождения), представляющей Соединенные Штаты.
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