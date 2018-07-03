День города в Москве отпразднуют 8 сентября
03.07.2018 23:03
Фото: u-f.ru
День города в столице Российской Федерации в текущем году отпразднуют восьмого сентября. Соответствующее распоряжение было подписано мэром города Сергеем Собяниным, передает АГН "Москва".
Согласно данному документу был также утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. Его возглавил Сергей Собянин. Зампредседателя оргкомитета был назначен заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников.
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