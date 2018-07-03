Госсекретарь США посетит Мексику 13 июля

03.07.2018 22:28



Майк Помпео. Фото: © Flickr/Strauss Center

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео намерен посетить Мексику тринадцатого июля. Об этом информирует мексиканское внешнеполитическое ведомство, передает RT на русском.

В сообщении указано, что в ходе визита Помпео должен встретиться с мексиканским лидером Энрике Пеньей Ньето, министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем и победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Сообщается, что во время встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся миграции, торговли и двусторонних отношений.