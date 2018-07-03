Лучшие китайские врачи проиграли схватку с искусственным интеллектом

03.07.2018 21:59



Фото: en.people.cn

Искусственный интеллект BioMind, который был разработан в пекинской Международной Клинике Beijing Tiantan, одержал верх над пятнадцатью лучшими врачами из КНР. Новейшая технология способна проанализировать картинку и выдать результат на основе обработанной информации. Диагностируя опухоли головного мозга BioMind смог поставить верный диагноз в 87 процентах случаев, опередив врачей, которые имели 63-процентную точность. 225 медкарт были изучены BioMind всего за пятнадцать минут, доктора справились с данной задачей только через 30 минут.

Помимо этого технология показала прекрасные результаты и при прогнозировании роста гематомы мозга (83 процента успешности против 63 процентов у врачей). Как рассказали исследователи, они обучали искусственный интеллект "скармливая" ему огромное количество изображений, хранившихся в архиве клиники, пишет news.ru.