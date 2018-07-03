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ИЗМИР

Более предметные разговоры делают людей счастливыми

03.07.2018 21:10
Более предметные разговоры делают людей счастливыми

Новое исследование команды ученых, во главе с профессором психологии Университета Аризоны Маттиаса Меля, подтверждает, что люди, которые занимаются более предметными разговорами, становятся более счастливыми, пишет Science Daily.

Ученые записали разговоры 486 человек во время их ежедневных взаимодействий. Также, участники исследования заполнили опросы, направленные на измерение их удовлетворенности жизнью и оценку их личности. В целом, участники, которые занимались большим количеством предметных бесед, были более счастливыми, независимо от того, были ли у них более замкнутые или экстравертные личности.

«Количество и качество беседы связаны с благополучием», - сказал профессор Мель. «Мы обнаружили, что люди, которые проводят много времени в одиночестве, менее довольны своей жизнью и имеют более низкое благосостояние. Люди, которые проводят больше времени, взаимодействуя и имеют более значимые, содержательные беседы, более удовлетворены. Счастливая жизнь - социальная, а не одиночная».

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