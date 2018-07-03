Ангела Меркель и Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу мигрантов

03.07.2018 20:43



Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу миграционной политики страны, пишет RT. Тем не менее, заключенное ранее соглашение может не понравиться другим странам-членам ЕС. Так, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на территории Германии будут открыты центры для мигрантов, и если выяснится, что прежде чем приехать в ФРГ кто-то из мигрантов просил убежища в другой стране ЕС, он будет отправлен в страну первичного прохождения регистрации.