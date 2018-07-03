Валентина Матвиенко отчитала власти Читы за "запущенность" города

03.07.2018 20:15



Во время рабочего визита в Читу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на запущенность и неухоженность города, пишет РБК. Она пристыдила власти Читы за неухоженные газоны, плохие дороги, исчезающие тротуары, а также запущенное состояние городской площади перед театром с неработающим, отталкивающего вида фонтаном. Тем не менее, Матвиенко назвала город красивым и призвала власти привести его в надлежащий порядок.