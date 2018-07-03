Россияне смогут проверить легальность лекарств с помощью мобильного приложения

03.07.2018 19:10



Во время правительственного часа в Государственной думе РФ глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова анонсировала новое приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно будет проверить легальность приобретаемых медицинских препаратов, пишет РБК. Это можно будет сделать с помощью специальной маркировки, которая будет наноситься на все лекарственные средства начиная с 2020 года.