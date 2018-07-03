03.07.2018 18:17



С третьего июля туроператор DSBW-Tours приостанавливает свою деятельность, о чем в своем Фейсбуке сообщил собственник компании Карен Гончаров. По его словам, это решение было принято в связи с тем, что у компании отсутствует возможность исполнить обязательства перед банком и клиентами. Эту же информацию Гончаров подтвердил в беседе с РБК.

Также сообщается, что клиенты оператора застрахованы в двух компаниях, и они получат компенсацию.