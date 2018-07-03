В Египте найден гигантский 2,6-метровый саркофаг

03.07.2018 17:43



Открытие было сделано во время раскопок в районе Сиди Габер в Александрии. Саркофаг имеет колоссальный размер 2,65 метра в длину, он является самым большим гранитным саркофагом, когда-либо найденным в этом районе, который славится своими древними реликвиями, пишет IFLScience.

Первоначальный взгляд на черный гранитный саркофаг указывает на то, что он восходит к периоду Птолемея, эпохе египетской истории, которая началась в 323 году до н.э. после смерти Александра Великого и закончилась в 30 г. до н.э. после смерти Клеопатры VII и вторжения римлян.

В заявлении, сделанном д-р Айман Ашмави, главой сектора древних египетских древностей правительства, отметил, что гробница была обнаружена на глубине 5 метров под поверхностью земли. Наряду с его значительной длиной, он также составляет 1,85 метра в высоту и 1,65 метра в ширину. Самое интересное, что слой раствора между крышкой и телом саркофага, по-видимому, не поврежден, что указывает на то, что содержимое каменной гробницы не видело свет со времен древности.