Пенсионеры Московского региона смогут бесплатно ездить в электричках

03.07.2018 17:20



Начиная с 1 августа 2018 года пенсионеры Москвы и Подмосковного региона смогут ездить в электричках бесплатно, пишет Московский комсомолец. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также, льготами смогут воспользоваться почетные доноры, некоторые категории приемных родителей, родители или опекуны детей-инвалидов, а также один из многодетных родителей.