Дональд Трамп предотвратил войну с Северной Кореей

03.07.2018 17:11



Президент США Дональд Трамп заявил, что решил проблему с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи, пишет Yahoo. В своем Twitter американский лидер написал:

"Много хороших разговоров с Северной Кореей идет хорошо! В то же время, никаких ракетных запусков или ядерных испытаний в течение 8 месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия жалуется".

"Если бы не я, - добавил он, - мы бы были в состоянии войны с Северной Кореей!"