Россия выплатит компенсацию по советским облигациям 1982 года

03.07.2018 16:37



Россия должна будет выплатить денежные средства по выпущенным в 1982 году в СССР облигациям государственного внутреннего выигрышного займа троим россиянам. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, рассмотрев иски 15 российских граждан, пишет РБК. Суд обязал РФ выплатить по €1800 в качестве компенсации морального ущерба, а также другие суммы заявленные в трех исках, по некоторым остальным искам будут компенсированы только понесенные судебные издержки.