Перебои с поставками лекарств в регионах связаны с недостатками в организации закупок

03.07.2018 15:59



Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что перебои с поставками лекарственных средств в регионах, в основном, связаны с организационными проблемами региональных органов здравоохранения, пишет ТАСС. По ее словам, с 2019 года в России начнут действовать, разработанные министерством единые требования для региональных информационных систем, что позволит повысить степень взаимодействия всех участников системы