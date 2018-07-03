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ИЗМИР

На Украине отреагировали на переименование воинских частей РФ

03.07.2018 15:48
На Украине отреагировали на переименование воинских частей РФ

Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что присвоении почетных наименований некоторым военным частям российской армии означает, что Москва не собирается останавливаться на захвате территорий Донбасса и Крыма, а претендует и на другие территории соседних стран, пишет РИА Новости. В Министерстве обороны Украины заявили, что не понимают каким образом расценивать данные указы президента России, рассматривать их как приглашение к переговорам или троллинг.

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