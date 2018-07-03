На Украине отреагировали на переименование воинских частей РФ

03.07.2018 15:48



Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что присвоении почетных наименований некоторым военным частям российской армии означает, что Москва не собирается останавливаться на захвате территорий Донбасса и Крыма, а претендует и на другие территории соседних стран, пишет РИА Новости. В Министерстве обороны Украины заявили, что не понимают каким образом расценивать данные указы президента России, рассматривать их как приглашение к переговорам или троллинг.