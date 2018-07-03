Пекин призывает Вашингтон остановить давление на китайские компании

03.07.2018 13:54



Пекин обратился к Вашингтону с призывом остановить необоснованное давление, которое оказывается на китайские компании в США, передает РИА Новости со ссылкой на представителя китайского КНР Лу Кана.

Это заявление было сделано на фоне недавнего инцидента: американское управление по телекоммуникациям и информации направило рекомендации в Федеральную комиссию по связи об отклонении заявки, которую подала China Mobile для предоставления своих услуг на территории США. NTIA объяснила отказ, прикрывшись так называемыми соображениями «национальной безопасности».