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ИЗМИР

Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание землян

03.07.2018 13:27
Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание землян

Фото: selfimprovementtraining.com

Загадочный сигнал из глубин Вселенной поступил к людям, но он пока не поддается расшифровке. По мнению астронома Лорда Мартина, сигналы из космоса, скорее всего, поступают от уже не существующих инопланетных цивилизаций. Вероятно, сигнал был послан с той целью, чтобы показать, что разумные существа есть и в иной части Вселенной. Исследователь допустил, что в настоящее время пришельцы с иных планет, которые владеют передовыми технологиями в отличие от нас, пытаются «перепрошить» мозг землян, чтобы они могли правильно распознать посылаемые сигналы. Сознание людей уже перепрограммировано гуманоидами, о чем свидетельствует то, что неопознанные летающие объекты стали появляться довольно часто. По всему миру систематически фиксируют полеты НЛО, видимо, пришельцы привезли на планету «чужеродные мозги», которые позволят людям начать новую эру существования. По мнению Лорда Мартина, деятелям науки необходимо искать внеземные цивилизации на тех планетах, которые приближены к нашей планете, поскольку пока заглянуть далее мы не можем. Эксперт сообщил, что существует и еще одна причина, по которой земляне не могут распознать сигнал из иных миров. По-видимому, мозг человека настолько примитивен, что не воспринимает реальность такой, какая она есть в действительности. Вероятно, человечество живет в ограниченном мире, контролируемом потусторонними силами, которые не дают людям целиком понять точные события возникновения Вселенной и присутствие в иных галактиках разумных существ, пишет vistanews.ru.

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