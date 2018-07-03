Сборная Японии оставила после себя идеальный порядок в раздевалке и трогательную записку на русском

03.07.2018 13:26



Национальная сборная Японии, которая проиграла Бельгии в 1/8 мундиаля, оставила после себя в раздевалке идеальный порядок (матч проходил на стадионе Ростова-на-Дону), передает РИА Новости со ссылкой на Twitter итальянского журналиста Танкреди Палмери. Кроме этого, по его словам, японцы оставили после себя трогательную прощальную записку с одним словом: «Спасибо».