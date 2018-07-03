В МИД РФ считают, что в России можно создать альтернативный интернет

03.07.2018 12:22



В России есть все возможности для того, чтобы создать альтернативный интернет, о чем в разговоре с ТАСС заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев. Вместе с этим, по его словам, этими возможностями РФ воспользуется только в случае «самого неблагоприятного сценария».

Рогачев отметил, что российская политика не имеет цели обособить интернет. Причиной этому может стать политика со стороны Запада, а также попытка насадить двойные стандарты.