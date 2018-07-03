Центробанк отозвал лицензию у банка «Советский»

03.07.2018 11:51



ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии, дающей право на проведение банковских операций, у питерского банка «Советский», передает «Коммерсант» со ссылкой на регулятор. На 1 мая организация находилась на 232-ой позиции в банковской системе России.

Как напоминает «Ъ», в минувшем марте в рамах дела о мошенничестве прошли обыски в домах, где живут несколько десятков экс-сотрудников банка «Советский». Как считает следствие, в банке выдавались заведомо безвозвратные кредиты.