Варшава выражает беспокойство по поводу встречи Путина и Трампа

03.07.2018 11:41



Глава польского МИД Яцек Чапутович выразил беспокойство по поводу того, что в отношениях России и США может произойти перезагрузка, особенно, после встречи президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP, вместе с этим политик отметил, что говорить об итогах предстоящей встречи, которая состоится в Хельсинки 16 июля, пока преждевременно. Плюс к этому, глава МИД Польши заявил, что Варшава рада, что ЕС и США оказывают поддержку антироссийским санкциям.