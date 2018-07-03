Конгрессмены США просят о закрытой встрече с российскими политиками

03.07.2018 11:22



Делегация США, которая находится с рабочим визитом в России, просит, чтобы встреча с российскими коллегами прошла в закрытом режиме, без представителей СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдумы. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, предложение американских конгрессменов было решено поддержать, с учетом того, что «сама по себе постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора».