На острове Барбадос вводятся два туристических налога

03.07.2018 10:51



На острове Барбадос (Карибское море) власти приняли решение о введении сразу двух туристических налогов, передает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. По словам местных властей, это необходимо для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Кроме этого, сборы планируется направить на развитие инфраструктуры острова.

Тарифы выглядят следующим образом. Каждый турист должен будет заплатить за ночевку налог размером от 2,5 до 10 долларов. Сумма варьируется в зависимости от уровня отеля.