Киев испугался указа Путина об «украинских» наименованиях полков

03.07.2018 10:36



На Украине неоднозначно отнеслись к указу президента России Владимира Путина о присвоении 11 российским воинским частям почетных наименований, в которых звучат города Украины, Белоруссии и Польши, передает РИА Новости. Ряд политиков заявили, что подобный шаг говорит о планах «по захвату страны».

Так, член Радикальной украинской партии выступил с заявлением о том, что он испуган решением Путина, и предложил вызвать в Раду представителей силовых структур, чтобы отчитаться о предполагаемых действиях на случай «полномасштабного вторжения».