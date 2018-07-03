В Таиланде в пещере обнаружили школьников, пропавших 10 дней назад
03.07.2018 05:38
Спасатели обнаружили живыми 12 мальчиков школьной футбольной команды и их тренера в пещере Таиланда. Они пропали 23 июня, отправившись после тренировки в горный парк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский телеканал CNN.
По данным представителей властей, все 13 человек живы, но передвигаться сами не могут, поскольку сильно истощены.
Уточняется, что в результате сильных ливней был затоплен вход в пещеру и школьники вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
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