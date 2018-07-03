Вступает в силу закон, который вводит административную ответственность водителей за пьяное вождение

03.07.2018 04:29



Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 3 апреля 2018 года, который предусматривает привлечение к административной ответственности водителя за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, вступает в силу в России с 3 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что теперь опьянение воителя будут проверять не только дыхательным тестом, но и по результату анализа крови. В случае обнаружения более 0,3 г алкоголя в литре крови водители транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности.