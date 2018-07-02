В России откажутся от долевого строительства жилых домов

02.07.2018 21:29



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков в России, необходимо уходить от схемы строительства жилья за счет привлеченных средств покупателей, пишет РИА Новости. По его словам, теперь, жилые дома будут строиться за счет кредитных средств, полученных у банков, что значительно снизит риски недостроя.

Так, с середины 2019 года в России не будут заключаться договора долевого участия в том виде, в котором они существуют в настоящий момент. Покупатели жилья будут переводить денежные средства на специальные счета, которые послужат гарантией при получении кредита в банке, а застройщик сможет снять деньги только после передачи ключей покупателю.