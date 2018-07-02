Ученые впервые сфотографировали рождение планеты

02.07.2018 21:25



Фото: news.sky.com

Европейским ученым впервые в истории удалось сфотографировать планету на этапе ее формирования в протопланетном диске, который окружает карликовую звезду PDS 70.

Фото планеты было сделано исследователями из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге (Германия). Планета PDS 70b прокладывает себе путь через диск материи, окружающий PDS 70 в созвездии Центавра в 370 световых годах от нашей планеты.

В центре фотоснимка расположено темное пятно - маска, которую специалисты используют для того, чтобы блокировать излучение светила и лучше рассмотреть объекты, расположенные в его окрестностях. Вокруг темного пятна (за ним вспыхнувшая 10 млн. лет назад звезда) протопланетный диск - раскаленная материя, из коей формируется молодая планета (на фото заметна как яркое пятно справа). Расстояние от светила до PDS 70b составляет 3 млрд. км (приблизительно как от нашего светила до Урана). Расстояние до звезды значительное, однако температура на поверхности PDS 70b составляет порядка одной тысячи градусов по Цельсию. Экзопланета является газовым гигантом. Ее масса в несколько раз превышает массу Юпитера. Атмосфера "новорожденной" планеты, по мнению исследователей, достаточно плотная и заполнена капельками жидкости либо пылью. Астрономы смогли сделать фото PDS 70b благодаря инструменту SPHERE очень большого телескопа (VLT) в Чили, который предназначен для наблюдения за экзопланетами, пишет popmech.ru.