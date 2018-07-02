Первые животные в мире вызвали глобальное потепление

02.07.2018 21:15



Новые исследования группы ученых из университетов Эксетера, Лидса и Антверпена показывают, что эволюция первых животных Земли более 500 миллионов лет назад вызвала глобальное потепление, пишет phys.org.

Около 520-540 миллионов лет назад жизнь животных эволюционировала в океане и начала разрушать органический материал на морском дне, что привело к увеличению количества углекислого газа и меньшему количеству кислорода в атмосфере. В последующие 100 миллионов лет условия для этих ранних животных стали намного более жесткими, так как уровни кислорода в океане упали, а углекислый газ вызвал глобальное потепление.

"Мы знали, что потепление произошло на этом этапе истории Земли, но не понимало, что это может быть вызвано животными. Этот процесс усложнил условия для этих животных, что, возможно, способствовало возникновению ряда массовых вымираний в течение первых 100 миллионов лет эволюции животных", - говорит профессор Лентон, директор нового Института глобальных систем Эксетера. "Существует интересная параллель между самыми ранними животными, которые изменяют свой мир таким образом, что это плохо для них, и тем, что мы делаем сейчас на планете. Мы создаем более жаркий мир с расширением океанской аноксии (дефицитом кислорода), что плохо для нас и многих других существ, с которыми мы разделяем планету".