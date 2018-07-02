Минздрав предлагает ввести экологический налог на сигареты

02.07.2018 19:35



26 июня Министерство здравоохранения России направил письмо в Министерство природных ресурсов и экологии с предложением о введении экологического налога на сигареты, мотивируя это токсичностью окурков, которые попадают в водоемы и наносят вред окружающей среде, пишет Коммерсант. Тем не менее, Минприроды заявляет, что в соответствии с российским законодательством производители, а также импортеры табачной продукции, уже занимаются вторичной переработкой сигарет и платят экологический сбор.