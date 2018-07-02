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Минздрав предлагает ввести экологический налог на сигареты

02.07.2018 19:35
Минздрав предлагает ввести экологический налог на сигареты

26 июня Министерство здравоохранения России направил письмо в Министерство природных ресурсов и экологии с предложением о введении экологического налога на сигареты, мотивируя это токсичностью окурков, которые попадают в водоемы и наносят вред окружающей среде, пишет Коммерсант. Тем не менее, Минприроды заявляет, что в соответствии с российским законодательством производители, а также импортеры табачной продукции, уже занимаются вторичной переработкой сигарет и платят экологический сбор. 

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