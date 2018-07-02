Новая лазерная винтовка Китая может поджигать цели на расстоянии километра

02.07.2018 15:26



По словам исследователей, участвующих в проекте, Китай разработал новое портативное лазерное оружие, которое может уничтожить цель на расстоянии около километра, пишет South China Morning Post.

Лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 классифицируется как «нелетальная». Она создает пучок энергии, который нельзя увидеть невооруженным глазом, но он может проходить через окна и вызывать «мгновенную карбонизацию» кожи и тканей человека.

«Боль будет выносимой», - сказал исследователь, который принимал участие в разработке и полевых испытаниях прототипа в Сианьском институте оптики и точной механики при Китайской академии наук в провинции Шэньси.

Оружие калибра 15 мм весит три килограмма, имеет дальность 800 метров и может быть смонтирована на автомобилях, лодках и самолетах. В настоящее время она готова к массовому производству, и ее первые образцы, скорее всего, будут переданы подразделениям по борьбе с терроризмом в китайской вооруженной полиции.